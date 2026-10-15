Centrul Artei Populare din Nicolinț la Băile Herculane

Băile Herculane au găzduit, pe 4 octombrie, evenimentul cultural „Tezaur folcloric al Banatului”, desfășurat la amfiteatrul din Parcul Vicol. Spectacolul a fost organizat de Asociația Culturală „Junii Timișului”, în cadrul unui proiect cultural finanțat de Consiliul Județean Timiș prin Programul TimCultura 2026.Evenimentul a adus în fața publicului frumusețea cântecului, jocului și portului popular românesc, reunind ansambluri și interpreți din mai multe zone ale țării. Prin acest proiect, Asociația Culturală „Junii Timișului” își propune să contribuie la păstrarea, promovarea și transmiterea tradițiilor românești către noile generații.



Printre participanți la eveniment s-au numărat Centrul Artei Populare din Nicolinț, ansamblurile folclorice „Junii Mehedințului” și „Lupi Crainei”, precum și Ansamblul de cântece și dansuri „Armenișana Mică”.

Din partea „Junilor Timișului” au participat soliștii vocali Alina Blidariu, Denis Spanciu, Alexia Jebelean, Andrada Cojocaru, Larisa Horvath, Gabi Șera și Daria Popescu. Invitata specială a spectacolului a fost Carmen Popovici Dumbrava. Ansamblul Folcloric „Junii Mehedințului” a fost reprezentat de Ana Maria Caplea și Sofia Bora, iar din cadrul Ansamblului „Armenișana Mică” au participat Paula Mariana Dragomir și Petru Vela.

Centrul Artei Populare din Nicolinț a fost reprezentat de solista Andrea Chercioban și acordeonistul Ionelio Labode.

Prezența tinerilor în cadrul proiectului a pus accent pe continuitatea tradițiilor și pe transmiterea patrimoniului cultural către noile generații. Organizatorii au transmis mulțumiri instructorilor și coregrafilor implicați în pregătirea formațiilor și ansamblurilor participante, pentru munca și dedicarea prin care contribuie la păstrarea tradițiilor românești.

„Tezaur folcloric al Banatului” a fost prezentat de Asociația Culturală „Junii Timișului” drept o întâlnire între tradiție și tinerețe, în care cântecul și jocul românesc contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural. La finalul evenimentului, fiecare ansamblu și fiecare solist participant au primit câte o cupă în semn de apreciere pentru participare.

Pentru membrii Centrului Artei Populare din Nicolinț, participarea la eveniment a reprezentat și o ocazie de a petrece mai mult timp împreună și de a descoperi obiective importante din zona Băilor Herculane și a Dunării. Ansamblul folcloric din Nicolinț a fost oaspetele organizatorilor timp de trei zile, în perioada 2-4 octombrie.

În această perioadă, membrii ansamblului, împreună cu membrii Ansamblului Folcloric „Junii Timișului”, au vizitat Cazanele Dunării, Mănăstirea Mraconia și Tabula Traiana. Un moment deosebit l-a reprezentat plimbarea cu vaporul pe Dunăre, în timpul căreia participanții au avut ocazia să admire Chipul lui Decebal.

Directoarea Centrului Artei Populare din Nicolinț, Alexandra Lelea, a precizat că participarea la acest eveniment a fost posibilă în urma parteneriatului semnat cu Ansamblul „Junii Timișului”. La invitația acestora, Centrul Artei Populare din Nicolinț a participat pentru prima dată la evenimentul „Tezaur folcloric al Banatului”.

La rândul său, coregrafa Centrului Artei Populare din Nicolinț, Mihaela Picioane, a vorbit despre experiența trăită alături de tinerii membri ai ansamblului: „La Băile Herculane am participat cu grupa mai mare. Am mers pentru mai multe zile, ca să putem petrece un pic mai mult timp împreună. Am mers cu vaporul pe Dunăre, am fost în Centrul Vechi al Băilor, unde ne-am fotografiat lângă statuia lui Hercule, care a devenit un simbol al orașului. Aici se află și băile cu ape sulfuroase, despre care se spune că au proprietăți vindecătoare”, a declarat Mihaela Picioane.

Coregrafa a mărturisit că experiența a fost una apreciată de copii, care s-au întors acasă cu numeroase amintiri: „Copiilor le-a plăcut foarte mult, își doresc să repete această experiență, sunt plini de impresii pozitive, iar eu, când văd că ei sunt mulțumiți, sunt foarte fericită și mândră de ei”, a mai spus Mihaela Picioane.

Participarea Centrului Artei Populare din Nicolinț la „Tezaur folcloric al Banatului” a reprezentat o ocazie de promovare a tradițiilor locale și, în același timp, de consolidare a colaborării culturale cu ansambluri folclorice din alte regiuni ale României. Evenimentul a reunit, la Băile Herculane, cântecul, dansul și portul popular, punând în valoare tradițiile românești și rolul tinerilor în păstrarea acestora.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Magdalena LUKIĆ