Copiii, poezia și tradițiile românești au adus comunitatea împreună

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, în sala mică a Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Straja, a avut loc prima ediție a manifestării cultural-artistice „Poezia copilăriei”. Evenimentul a fost organizat cu prilejul Săptămânii Copilului. Manifestarea a fost pregătită de Primăria Straja, Episcopia Daciei Felix, Școala „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț – despărțământul Straja și Societatea Cultural-Artistică „Mihai Eminescu”. La eveniment au participat copii, profesori și reprezentanți ai Școlii „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț – despărțământul Straja, ai Școlii „Mihai Sadoveanu” din Grebenaț și ai Școlii „Coriolan Doban” din Coștei. Au venit și oaspeți din România, de la Ansamblul „Brebana” din comuna Brebu, județul Caraș-Severin, și de la Casa de Cultură „Gheorghe Suru” din Caransebeș.

O expoziție despre trecutul satului

Un moment deosebit a fost expoziția de fotografii vechi din viața satului Straja. Aceasta a fost organizată pentru a marca 310 ani de la venirea românilor în localitate, în toamna anului 1716. Prin fotografiile prezentate, cei prezenți au putut descoperi cum arătau odinioară școala, viața oamenilor și comunitatea din Straja. Expoziția a arătat că limba, tradițiile și viața românească au fost păstrate de-a lungul anilor.

Aurelia Crăiete a salutat oaspeții în numele gazdelor, al școlii și al Bisericii Ortodoxe Române din sat. Ea a spus că, pe lângă copiii români din Voivodina veniți să recite poezii, organizatorii au pregătit și această expoziție despre trecutul localității.

Cuvinte despre cultură și identitate

Darius Barbulov, președintele Societății Cultural-Artistice „Mihai Eminescu” din Straja, a vorbit despre activitatea societății. El a amintit că aceasta are o istorie lungă și că a fost găsită chiar și o fotografie a fanfarei din anul 1924. Societatea are secții de fanfară și teatru și organizează diferite manifestări în sat. Darius Barbulov a spus că această primă ediție a pornit din colaborarea dintre societate, biserică, școală și comună. El a mai arătat că organizatorii încearcă să implice biserica și credincioșii în activitățile locale.

Traian Căcina, prezent ca reprezentant al orașului Vârșeț și al Consiliului Național al Minorității Naționale Române, i-a felicitat pe organizatori, profesori și copii. El a spus că „Poezia copilăriei” nu este doar un festival de poezie, ci și un mod de păstrare a identității culturale și naționale a românilor.

Sprijin pentru limba și tradițiile românești

La manifestare a participat și Excelența Sa, doamna Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț. Ea a spus că este o zi specială, dedicată copiilor în cadrul Săptămânii Copilului.

„Consulatul General al României la Vârșeț susține și încurajează activitățile care au drept scop promovarea limbii, culturii, obiceiurilor și tradițiilor românești”, a spus Anca Corfu.

Ea a amintit și manifestarea „Lumea colorată a copilăriei”, organizată la Petrovasâla, la care au participat școli românești din Voivodina. La final, le-a urat copiilor și profesorilor o zi frumoasă și creativă.

O poezie și o diplomă de apreciere

Ionel Omoran le-a mulțumit tuturor pentru prezență și le-a urat bun venit la Straja. El și-a exprimat speranța ca manifestarea să continue și să devină mai mare în anii următori.

În fața publicului, Ionel Omoran a recitat o poezie pe care a scris-o cu câțiva ani în urmă. Poezia le-a fost dedicată oamenilor care nu mai sunt copii, dar care își amintesc cu drag de anii copilăriei. Pentru activitatea sa culturală, pentru grija față de folclor și tradițiile bănățenești, dar și pentru poezia recitată, Ionel Omoran a primit o diplomă de excelență. Diploma i-a fost înmânată de Trandafir Cornean, ca semn de apreciere pentru păstrarea culturii românești din Banatul istoric și pentru transmiterea valorilor tradiționale către noile generații.

Bucuria primei ediții

Ioan Ghiaur din Reșița, coregraf de folclor la Straja, s-a bucurat de numărul mare de copii prezenți. El a venit împreună cu opt copii din România și a spus că aceștia s-au simțit bine. Totodată, și-a exprimat dorința ca pe viitor să fie organizate cât mai multe activități culturale în colaborare cu România.

Todor Petru, directorul Școlii „Olga Petrov Radišić” din Vârșeț, a numit evenimentul unul frumos și plăcut. El a spus că, la o primă ediție, numărul participanților nu este cel mai important. Important este că s-a făcut primul pas. Directorul i-a felicitat pe Ionel Omoran, pe învățătoarele școlii și pe toți cei care au ajutat la pregătirea manifestării. El și-a exprimat speranța că va exista și o a doua ediție, iar „Poezia copilăriei” va deveni, în timp, o tradiție.

Prima ediție a adus la Straja glasurile copiilor, amintirile satului și dragostea pentru limba și cultura română. Prin poezie și fotografii vechi, oamenii au privit spre trecut, dar și spre viitor, către copiii care vor duce mai departe tradițiile comunității.

Articolul îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Stefania ROCSA