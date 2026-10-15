Ediția a XIX-a a Coloniei de Arte Plastice „Lumea colorată a copilăriei”

Petrovasâla a fost, pe 6 octombrie, locul în care creativitatea, culoarea și bucuria copilăriei s-au întâlnit în cadrul celei de-a XIX-a ediții a Coloniei de Arte Plastice „Lumea colorată a copilăriei”. Evenimentul a fost organizat de Centrul Românesc pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, condus de președintele Marcel Drăgan și vicepreședinta Anișoara Țăran, în colaborare cu Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, și s-a desfășurat în cadrul „Săptămânii Copilului”, sărbătorită în perioada 5–11 octombrie.



Gazda ediției din acest an a fost Școala Elementară „1 Mai” din Petrovasâla, unde peste 120 de elevi din aproape toate școlile cu predare în limba română din Voivodina au avut ocazia să se întâlnească, să socializeze și, mai ales, să-și lase imaginația să prindă formă pe hârtie.Timp de o oră, curtea școlii s-a transformat într-un adevărat atelier de creație. Cei mai mici, elevii din clasele I–IV, au lucrat cu creioane colorate, în timp ce elevii din clasele V–VIII au folosit tempera. Fără o temă impusă, lucrările au devenit expresia imaginației și a universului copilăriei, fiecare desen spunând o poveste proprie.

Deschiderea oficială a manifestării a reunit reprezentanți ai instituțiilor românești din Serbia, ai administrației și ai Bisericii. Printre invitați s-au numărat Alina Pop, ministru-consilier la Belgrad, Daniel Bala, ministru-consilier la Vârșeț, Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române, părintele Moise Lința, reprezentant al Episcopiei Dacia Felix din Vârșeț, directorul Școlii Elementare „1 Mai”, Petru Glanda, precum și preotul paroh din Petrovasâla, Ionel Savu.

În mesajul său, organizatoarea Anișoara Țăran a subliniat importanța acestei manifestări, care, din an în an, reușește să adune tot mai mulți copii. Ea a remarcat faptul că, la ediția din acest an, elevii au sosit cu trei autobuze, ceea ce demonstrează interesul tot mai mare pentru această tradiție.

„Săptămâna Copilului are un mesaj foarte frumos – dragoste, respect, nonviolență”, a transmis Anișoara Țăran, urându-le bun-venit tuturor participanților la Petrovasâla. Ea a mulțumit școlii gazdă, directorului Petru Glanda, cadrelor didactice și tuturor instituțiilor și organizațiilor care au sprijinit organizarea evenimentului. De asemenea, le-a mulțumit pentru sprijinul financiar sponsorilor: Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina de la Zrenianin, condus de directorul Doru Ursu, Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minorități Naționale – Comunități Naționale din cadrul Guvernului Provincial al Voivodinei și Consiliul Național al Minorității Naționale Române, precum și reprezentanților mass-media care au urmărit și promovat evenimentul: TV Voivodina, Radio Voivodina, TV Trinitas și CPE „Libertatea” din Panciova.

Reprezentanta Ambasadei României în Serbia, Alina Pop, a apreciat eforturile organizatorilor și a subliniat rolul artei în apropierea oamenilor și stimularea creativității: „Este un eveniment minunat. Vă mulțumim pentru efort și sperăm să putem întotdeauna să vă fim alături și să stimulăm creativitatea care unește prin artă pe toată lumea”, a declarat Alina Pop.

Pentru Daniel Bala, cea de-a XIX-a ediție confirmă faptul că manifestarea a devenit deja o tradiție importantă a comunității românești din Voivodina. El a evidențiat atât rolul artistic al coloniei, cât și posibilitatea oferită profesorilor și învățătorilor de a face schimb de experiență: „Această manifestare are o importanță deosebită. Ea reprezintă un cadru adecvat pentru realizarea unui schimb de experiență între profesorii și învățătorii din Voivodina care predau artele plastice în școlile cu predare în limba română și, totodată, un prilej pentru relaționarea și socializarea elevilor”, a declarat Daniel Bala.

Colonia de arte plastice nu s-a limitat însă doar la desen și pictură. Așa cum s-a întâmplat și la edițiile precedente, programul a inclus și vizitarea unor obiective care definesc localitatea gazdă. Anul trecut, copiii au descoperit specificul satului Voivodinț, iar de această dată, Petrovasâla le-a oferit posibilitatea de a-i cunoaște patrimoniul și valorile locale. Printre obiectivele vizitate s-a aflat și Biserica Ortodoxă Română din localitate. Vizita a avut și o componentă spirituală, oferindu-le copiilor ocazia de a se apropia de valorile tradiționale și de patrimoniul creștin-ortodox al comunității românești.

La rândul său, Traian Căcina a caracterizat manifestarea drept unul dintre cele mai frumoase evenimente ale comunității românești, felicitând organizatorii, școala gazdă, cadrele didactice și pe toți cei care contribuie, an de an, la păstrarea acestei tradiții: „După aproape două decenii, «Lumea colorată a copilăriei» rămâne mai mult decât o simplă colonie de arte plastice. Este un loc de întâlnire pentru copiii din școlile românești din Voivodina, un spațiu în care aceștia își descoperă și își exprimă creativitatea, dar și o ocazie de a cunoaște alte comunități, tradiții și valori.”

Un mesaj aparte a venit din partea părintelui Moise Lința, care a transmis binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, și a vorbit despre importanța susținerii talentului artistic al copiilor: „Astăzi, poate, printre noi se găsește un viitor pictor, iconograf. Dragi copii, fiecare dintre voi s-a născut cu un talent la care trebuie să munciți”, a spus părintele Moise Lința.

În spiritul susținerii tinerelor talente, Episcopia Dacia Felix și Parohia din Petrovasâla le-au oferit copiilor un cadou simbolic – rechizite care să îi ajute să-și dezvolte în continuare talentul artistic. La Petrovasâla, timp de câteva ore, peste 120 de copii au transformat hârtia albă într-o lume plină de culoare, demonstrând încă o dată că imaginația copilăriei nu are limite.

Din lumea culorilor, în lumea tradițiilor

După încheierea atelierului de arte plastice, copiii și cadrele didactice au vizitat una dintre fântânile istorice ale satului și Biserica Ortodoxă Română din Petrovasâla. Despre istoria acestor locuri le-a vorbit profesorul Traian Căta, care a reușit să le prezinte celor mici, într-un mod accesibil, fragmente importante din trecutul localității.

La fântână, profesorul Traian Căta a vorbit despre importanța acestor surse de apă pentru existența și dezvoltarea comunității din Petrovasâla. El a explicat când au fost construite fântânile, modul în care au fost realizate, perioada în care au fost folosite și semnificația lor pentru localnici.

Fântânile reprezintă astăzi adevărate monumente istorice și mărturii ale trecutului petrovicenilor. Profesorul a amintit că existența apei în această zonă a fost esențială pentru strămutarea populației și întemeierea satului. În anul 1807 a fost săpată o fântână de probă, iar după ce s-a constatat că apa se găsește din abundență, în anul 1808 a început strămutarea petrovicenilor în zona dintre localitățile Alibunar și Satu Nou, unde avea să se formeze satul Petrovasâla.

Ulterior, în sat au fost construite în total 12 fântâni, dintre care unele se păstrează și astăzi, constituind o parte importantă a patrimoniului local. Profesorul Traian Căta a explicat și eforturile depuse de localnici pentru întreținerea lor, precum și faptul că acestea au ajuns ulterior sub protecția instituțiilor responsabile de conservarea monumentelor.

Vizita a continuat la Biserica Ortodoxă Română din Petrovasâla, unde profesorul a vorbit despre istoria lăcașului de cult și despre rolul pe care acesta l-a avut și continuă să îl aibă în viața comunității. El a făcut și o paralelă între prezent și trecut, mărturisind că numărul mare de copii prezenți la eveniment i-a amintit de perioada în care Petrovasâla avea aproximativ 6.000 de locuitori, iar școala ajungea să aibă până la 900 de elevi.

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 17 octombrie 2026

Magdalena Lukić

Foto: Episcopia Daciei Felix

şi Magdalena Lukić